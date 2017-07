Am Aktienmarkt schauen die Akteure nach Hamburg zum G20-Gipfel und in die USA, wo Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden. Der Dax verliert vor dem Start der Präsenzbörse an Boden. Im Fokus: Banken und Autohersteller.

Die Ampeln an der Börse bleiben zum Wochenabschluss auf rot. Der Dax wird seine Talfahrt nach Berechnungen von Banken und Brokern am Freitag fortsetzen. Am Donnerstag hatte er 0,6 Prozent auf 12.381,25 Punkte verloren. Vorbörslich notiert das Marktbarometer um 12.350 Punkte.

Mit Spannung warten Börsianer auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Nachmittag. Experten gehen davon aus, dass im Juli in den USA 179.000 neue Stellen geschaffen wurden nach 138.000 im Mai.

Einen Vorgeschmack lieferten bereits am Donnerstag die Auswertungen des privaten Arbeitsvermittlers ADP, demzufolge im Juni überraschend wenig neue Jobs entstanden. Die Daten sind für Investoren wichtig, weil die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihre Geldpolitik unter anderem danach ausrichtet.

Einen Blick werden Börsianer auch auf Nachrichten aus Hamburg werfen. Dort beginnt am Mittag das zweitägige Treffen der 20 Staats- und Regierungschefs. Sie diskutieren vor allem um Handelsabkommen und den ...

