TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit negativen Vorgaben aus den USA und Europa geht es am Freitag an den Börsen in Ostasien und Australien abwärts. Die Aussicht auf weltweit wieder steigende Zinsen veranlasst die Anleger zum Rückzug aus Aktien, wenngleich sich die Verluste meist in Grenzen halten.

Zu den größten Verlierern in der Region gehört der Aktienmarkt in Sydney, der im späten Handel ein Minus von 0,8 Prozent aufweist. Verantwortlich dafür sind Kursverluste in den Aktien der australischen Banken. Auch einzelne Bergbauaktien geben kräftig nach, nachdem die australische Regierung ihre Prognose für den Eisenerzpreis gesenkt hat. Fortescue verbilligen sich um 1,5 Prozent.

"Warum sollte man kaufen?", fragt Chris Weston, leitender Marktstratege bei IG in Australien, angesichts des schwachen Sentiments. Derzeit würden verstärkt Shortpositionen aufgebaut, sagt er. Außerdem seien die Aussichten für die Konjunktur nicht ungetrübt. Weston verweist allerdings auch auf dünne Umsätze. Es gebe wenige Käufer, gleichzeitig verkauften aber auch nur wenige Teilnehmer.

An der Börse im südkoreanischen Seoul gibt der Leitindex Kospi um 0,3 Prozent nach. Die Aktie des Schwergewichts Samsung Electronics sinkt trotz eines optimistischen Ausblicks um 0,2 Prozent. Der Technologieriese rechnet dank der regen Nachfrage nach Speicherchips im zweiten Quartal mit einem operativen Rekordgewinn. Samsung hat die globale Verlangsamung der Handyverkäufe und den kostspieligen Rückruf des Galaxy Note 7 gut überstanden und profitiert derzeit stark von der Halbleitersparte und der Bildschirmproduktion.

BoJ drückt mit Anleihekäufen Zinsen und Yen

In Tokio reduziert sich der Nikkei-225-Index um 0,4 Prozent, hatte anfangs aber deutlicher nachgegeben. Gestützt werden die japanischen Aktien vom Yen, der etwas zurückfällt. Im Gegenzug steigt der Dollar auf 113,65 Yen von Kursen um etwa 113,20 Yen. Grund dafür ist, dass die Bank of Japan festverzinsliche Anleihen gekauft hat, um die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen zu drücken, die auf 0,105 Prozent gestiegen war. Die BoJ ist im Rahmen ihrer ultralockeren Geldpolitik bestrebt, die Zehnjahresrendite bei etwa 0,0 Prozent zu halten. Nachdem allerdings die Renditen in den USA und Europa zuletzt gestiegen waren, hatten auch in Japan die Zinsen angezogen.

Der Kurs von Toshiba steigt um 0,4 Prozent, nachdem sich das angeschlagene Unternehmen laut einer Nikkei-Meldung Kreditlinien über 6 Milliarden US-Dollar gesichert hat.

Mit einem Minus von 0,2 Prozent hält sich die Börse Schanghai im regionalen Vergleich recht gut. Die chinesischen Regulierungsbehörden zeigten sich neuerdings etwas nachsichtiger, merkt Ligang Liu, Volkswirt bei der Citigroup, an. Die Behörden setzten bei Risikokontrolle und Fremdkapitalabbau der Banken auf ein behutsames Vorgehen, um Turbulenzen am Markt zu verhindern und vor dem Parteikongress im November Stabilität zu gewährleisten. So habe die chinesische Bankenaufsicht die Frist verlängert, innerhalb der die Banken die Ergebnisse ihrer Selbstüberprüfung einreichen müssten. Überdies seien am Geldmarkt die Sätze in jüngster Zeit gefallen, fügt der Volkswirt hinzu.

Angst vor einer Liquiditätsverknappung als Folge der Bemühungen um den Abbau von Fremdkapital wird derzeit häufig als Grund für die gedämpfte Stimmung am chinesischen Aktienmarkt genannt. Auch der Umstand, dass die chinesische Zentralbank elf Tage hintereinander keine Geldmarktoperationen vorgenommen hat, mache viele Marktteilnehmer nervös.

In Hongkong verliert der Hang-Seng-Index 0,4 Prozent. Negative Vorgaben des US-Technologiesektors belasten unter anderem das Indexschwergewicht Tencent, das 0,7 Prozent verliert. Die Aktie des Apple-Zulieferers AAC Tech büßt 0,3 Prozent ein.

Die Aktie des chinesischen Automobilkonzerns Geely steigt um 1,2 Prozent, nachdem das Unternehmen sein diesjähriges Ertragsziel erhöht hat. Überraschend gute Halbjahrszahlen lassen Cosco Shipping um fast 10 Prozent nach oben springen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.712,50 -0,80% +0,24% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.907,77 -0,43% +4,15% 08:00 Kospi (Seoul) 2.381,32 -0,27% +17,51% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.205,25 -0,22% +3,27% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.373,80 -0,36% +15,76% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.218,53 -0,24% +11,73% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.761,56 -0,51% +7,30% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1414 -0,1% 1,1422 1,1353 +8,5% EUR/JPY 129,74 +0,4% 129,26 128,67 +5,5% EUR/GBP 0,8801 -0,1% 0,8806 0,8779 +3,3% GBP/USD 1,2971 +0,0% 1,2971 1,2931 +5,1% USD/JPY 113,64 +0,4% 113,17 113,34 -2,8% USD/KRW 1154,95 -0,2% 1157,49 1156,99 -4,3% USD/CNY 6,8003 -0,0% 6,8015 6,8047 -2,1% USD/CNH 6,8016 +0,0% 6,7987 6,8049 -2,5% USD/HKD 7,8112 +0,0% 7,8109 7,8081 +0,7% AUD/USD 0,7587 +0,0% 0,7583 0,7603 +5,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,93 45,52 -1,3% -0,59 -21,0% Brent/ICE 47,53 48,11 -1,2% -0,58 -19,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.220,72 1.225,10 -0,4% -4,39 +6,0% Silber (Spot) 15,90 16,05 -0,9% -0,15 -0,2% Platin (Spot) 906,10 912,00 -0,6% -5,90 +0,3% Kupfer-Future 0,00 2,65 0% 0 +5,3% ===

