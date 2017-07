Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Das Jobwachstum in den USA sollte im Juni wieder stärker geworden sein, nachdem es im Mai überraschend nachgelassen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass die Firmen außerhalb der Landwirtschaft 174.000 zusätzliche Stellen geschaffen haben. Für die Arbeitslosenquote wird ein stabiler Wert von 4,3 Prozent prognostiziert und für die Stundenlöhne ein Zuwachs von 0,3 Prozent. Zuletzt waren gemischte Signale vom US-Arbeitmarkt ausgegangen. Mit 138.000 schufen die Firmen im Mai weniger Stellen als erhofft, und auch die Zahlen für die beiden Vormonate wurden spürbar nach unten revidiert. Zugleich sank die Arbeitslosenquote jedoch auf 4,3 Prozent - der tiefste Stand seit 16 Jahren. Die heterogene Entwicklung am Arbeitsmarkt hat die Fed aber nicht davon abgehalten, die Zinsen weiter zu erhöhen. Die Entwicklung im Juni steht nun unter besonderer Beobachtung, denn sollten weiter so wenige Jobs auf dem Arbeitsmarkt entstehen, müsste die US-Notenbank ihren geldpolitischen Kurs überdenken. Schon jetzt kaufen die Marktteilnehmer der Fed ihre Signale für weitere Zinserhöhungen in den nächsten Monaten nicht voll ab.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

11:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Hornbach Baumarkt AG 0,68 EUR U.C.A. AG 0,60 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Mai saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm -FR 08:45 Industrieproduktion Mai PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm -GB 10:30 Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -11,0 Mrd GBP zuvor: -10,4 Mrd GBP 10:30 Industrieproduktion Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-0,8% gg Vj -US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +174.000 gg Vm zuvor: +138.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,3% zuvor: 4,3% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,15% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine größeren Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 19.906,29 -0,44 Schanghai-Composite 3.205,80 -0,21 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.381,25 -0,58% DAX-Future 12.337,00 -1,15% XDAX 12.345,56 -1,15% MDAX 24.557,08 -0,78% TecDAX 2.213,65 -0,47% EuroStoxx50 3.462,06 -0,47% Stoxx50 3.119,77 -0,74% Dow-Jones 21.320,04 -0,74% S&P-500-Index 2.409,75 -0,94% Nasdaq-Comp. 6.089,46 -1,00% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,62 -126

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden vor dem US-Arbeitsmarktbericht zum Wochenschluss mit einer leichteren Handelseröffnung erwartet. Den DAX sieht IG am Morgen 30 Punkte leichter bei 12.351 Punkten, auch der Euro-Stoxx-50 sollte rund ein halbes Prozent leichter in den Tag starten. "Die Investoren dürften sich mit Käufen vor dem wichtigsten Termin der Woche zurückhalten", so ein Marktteilnehmer. Ob sie allerdings nach den Payrolls vor dem Wochenende dann noch mit Käufen an die Börse kommen, sei fraglich. Mit dem weiterhin über 1,14 Dollar notierenden Euro spreche einiges dafür, dass die Aktien den Tag auch im negativen Terrain beenden.

Rückblick: Weiter anziehende Marktzinsen haben den Börsen zugesetzt. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen war über die psychologisch wichtige 0,5-Prozenthürde gestiegen - das war der höchste Stand sei Anfang 2016. Auch die politischen Risiken rund um Nordkorea drückten auf die Stimmung. Nach dem Test einer Interkontinentalrakete hatte US-Präsident Donald Trump dem Land mit ernsten Konsequenzen gedroht. Ein möglicher Militärschlag hätte massive Auswirkungen auf die gesamte asiatische Region. Die steigenden Marktzinsen sowie ein schwächer als erwartet ausgefallener ADP-Arbeitsmarktbericht hievten den Euro über die Marke von 1,14 Dollar. Das Fed-Protokoll setzte derweil keine größeren Akzente, dies galt auch das EZB-Pendant. "Versorger gehören zu den Hauptverlierern steigender Zinsen aufgrund ihrer hohen Verschuldung", sagte ein Händler. Umgekehrt waren Finanzwerte gesucht. Bankenwerte gewannen 1,3 Prozent, der Versorgersektor büßte 0,8 Prozent ein. Peugeot stiegen um 2,8 Prozent und Renault um 1,6 Prozent. Auslöser waren Berichte, wonach Frankreich den Verkauf von Fahrzeugen mit Diesel- bzw. Ottomotoren bis 2040 verbieten und eine Abwrackprämie bieten wolle. Reckitt Benckiser senkte die Umsatzprognose, für die Aktie ging es um 1,5 Prozent nach unten. Sodexo verloren 6,9 Prozent, nachdem das Unternehmen erneut die Umsatzprognose gesenkt hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Versorgerwerte gehörten zu den Hauptverlierern. RWE fielen um 1,1 Prozent und Eon um 1,8 Prozent. Der Sektor litt unter den höheren Marktzinsen genau wie Immobilienwerte. Unter den Immobilienwerten gaben etwa Vonovia 1 Prozent nach oder LEG 1,9 Prozent. Commerzbank stellten mit einem Aufschlag von 3,3 Prozent den größten DAX-Gewinner. Als Kurstreiber machten Händler neben den steigenden Renditen einen Kreisebericht aus, wonach Cerberus erwäge einzusteigen. Deutsche Bank gewannen 2,1 Prozent. Das DAX-Schlusslicht stellten Prosiebensat.1, die 3,5 Prozent verloren. Laut JPM haben sich die Fernsehwerbetrends weiter verschlechtert. Nach der Einigung auf eine strategische Allianz mit Deere gewannen Wacker Neuson 2,4 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): XDAX -0,3% auf 12.346 Punkte

Die Stada-Aktie legte um 1,5 Prozent zu, nachdem Kreisemeldungen zufolge der Hedgegefonds Elliott bei der Aktie eingestiegen und inzwischen über 5 Prozent halten soll. Ebenfalls laut Medienberichten hat Volvo die Deutsche Bank mit der Platzierung von bis zu 25 Prozent der Anteilsscheine an Deutz beauftragt. Die Deutz-Aktie verlor 10 Prozent. Die Aurelius-Aktie profitierte von dem Verkauf ihrer Tochter Getronics und stieg um 6 Prozent.

USA/WALL STREET

Schwächer - Ein kräftiger Renditeanstieg am Rentenmarkt hat der Wall Street Abschläge beschert. Darin spiegelte sich die Sorge der Marktteilnehmer über ein Ende der ultralockeren Geldpolitik der Notenbanken rund um den Globus. Daneben belastete auch die verbale Verschärfung im Nordkorea-Konflikt, nachdem US-Präsident Donald Trump in Warschau sagte, die USA prüften "einige wirklich schwerwiegende Schritte". Hinzu kam noch, dass eine zunächst kräftige Erholung des Ölpreises ausgebremst wurde. General Electric (GE) gaben um 3,7 Prozent ab. GE droht eine Geldbuße durch die EU-Kommission. Dem US-Konzern werden Verstöße gegen EU-Vorschriften bei der Übernahme von LM Wind Power vorgeworfen. Derweil hat JP Morgan das Kursziel für die Aktie auf 22 von 27 Dollar gesenkt. Tesla verloren 5,6 Prozent. Der US-Elektroautobauer hat erneut die Bestnote für sein Model S in einem Sicherheitstest verfehlt. Seit Ende Juni ist die Aktie um rund 20 Prozent abgestürzt. Das Modelabel L Brands hat einen Umsatzeinbruch im Juni verbucht, die Aktie fiel um 14 Prozent. Costco Wholesale zeigten mit minus 0,6 Prozent relative Stärke, nachdem der Einzelhändler für Juni besser als erwartet ausgefallene Erlöse vermeldet hat. Die Aktie von Merck & Co büßte 1,7 Prozent ein. Das Pharmaunternehmen musste auf Geheiß der US-Gesundheitsbehörde FDA drei Medikamentenstudien einstellen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.34 Uhr EUR/USD 1,1414 -0,1% 1,1422 1,1402 EUR/JPY 129,74 +0,4% 129,26 129,21 EUR/CHF 1,0970 +0,0% 1,0970 1,0984 GBP/EUR 1,1361 +0,0% 1,1356 1,1368 USD/JPY 113,67 +0,4% 113,17 113,30 GBP/USD 1,2967 -0,0% 1,2971 1,2963

Der Euro notiert über 1,14 Dollar seitwärts. Die sinkende Zinsdifferenz zwischen den Euro- und US-Renditen ist momentan einer der Treiber für eine festere Gemeinschaftswährung. So weist Chris Weston von IG darauf hin, dass die Zinsdifferenz zehnjähriger Bundesanleihen gegenüber US-Treasuries mit vergleichbarer Laufzeit am Vortag auf 180 Basispunkte zusammengeschmolzen ist. Dies sei der niedrigste Stand seit November 2016. Der Euro stieg im Gegenzug über 1,14 Dollar. Sollte die Zinsdifferenz weiter zusammenlaufen, sollte diese Entwicklung den Euro gegenüber dem Dollar weiter steigen lassen. Für den Dollar dürfte der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag den entscheidenden Impuls liefern.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,90 45,52 -1,4% -0,62 -21,1% Brent/ICE 47,51 48,11 -1,2% -0,60 -19,2%

