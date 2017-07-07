FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.07.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
LUK XETR US69343P1057 LUKOIL SP.ADR RL-,025 1.762 EUR
HBM XETR DE0006084403 HORNBACH BAUMARKT AG O.N. 0.680 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.07.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
LUK XETR US69343P1057 LUKOIL SP.ADR RL-,025 1.762 EUR
HBM XETR DE0006084403 HORNBACH BAUMARKT AG O.N. 0.680 EUR