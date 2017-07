The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HLB2LL5 LB.HESS.-THR. IHS 17/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2LM3 LB.HESS.THR. IHS 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5D22 LB.HESS.THR.CARRARA07G/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6KG5 HSH NORDBANK SOMMER 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0P39 NORDLB 8PH.BD. 49/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA USG5975LAA47 MELCO RESORTS F.17/25REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USJ7771YAB32 SUMITOMO MIT T. 17/19REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1208591880 EIB EUR.INV.BK 15/19 MTN BD01 BON IDR N

CA XFRA XS1583292807 ABG ORPHAN HLDCO 17/21FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1598849708 SHANHAI (HK)I.I. 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1618163452 NANYANG COM.BK.17/UND.FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1645495349 CAIXABANK 17/28 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA CGCN XFRA BMG211801151 CHINA GREEN HLDGS HD -,01 EQ00 EQU EUR N

CA 2A5 XFRA CA05465L1004 AXION VENTURES INC. EQ00 EQU EUR N

CA PNV XFRA ES0169350016 PESCANOVA SA INH. EO 6 EQ00 EQU EUR N

CA XESP XFRA LU0592216393 DBXT.SPAN.EQ.UETF(DR)1CEO EQ00 EQU EUR Y

CA XESD XFRA LU0994505336 DBXT.SPAN.EQ.UETF(DR)1DEO EQ00 EQU EUR Y

CA BSD3 XFRA ES06139009P1 BCO SANTANDER -ANR.- EQ01 EQU EUR N

CA 24H XFRA SE0002148817 HANSA MEDICAL AB SK 1 EQ01 EQU EUR N

CA 1G2 XFRA SE0008348304 GOMSPACE GROUP AB EQ01 EQU EUR N

CA 2B4 XFRA SE0009858152 BONESUPPORT HOLDING AB EQ01 EQU EUR N

CA 68V XFRA US05722G1004 BAKER HUGHES A GE A EQ01 EQU EUR N

CA 1FZA XFRA US3455231049 FORESIGHT AUT.SP.ADR IS 1 EQ01 EQU EUR N