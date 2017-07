The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A161VP4 IKB DT.IND.BK.MTN 16/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1C9ZN2 LDKRBK.BAD.W.IHS R.3121 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1RE4T1 AAREAL BANK MTN.HPF.S.176 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1RQB37 HESSEN SCHA. S.1407 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9U9L0 DZ BANK IS.A41 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0P72 LB.HESS.-THR. A0513B/001 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0010125757 BPCE S.A. 04/UND. BD00 BON EUR N

CA 0EN2 XFRA XS0647288140 ENEL FIN.INTL 11/17 MTN BD00 BON EUR N

CA STDC XFRA XS0803659340 STAND.CHAR. 12/22 MTN FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS0254219735 RSA INSURANCE GR. 06/UND. BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0798999339 WORLD BK 12/17 MTN BD02 BON AUD N

CA LIO3 XFRA DE000A2E38H3 SYGNIS AG JGE EQ00 EQU EUR Y

CA 4N43 XFRA AT0000855838 VB PACIFIC-INVEST T FD00 EQU EUR N