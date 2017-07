FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CD42 XETR LU0419741094 COMS.-CAC40 LEVER.U.ETF I

CD41 XETR LU0419740955 COMS.-CAC40 SH.GR U.ETF I

DX26 XETR LU0411078123 DB X-TR.DBCB-L.E.B.1C