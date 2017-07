FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XMK1 XETR LU0592217102 DB X-T.MSCI EM I.T.I.1CDL

XMKH XETR LU0592216989 DB X-T.MSCI EM H.IDX.1CDL

AOMD XETR FR0010220475 ALSTOM S.A. INH. EO 7