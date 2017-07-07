FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.07.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XMK1 XETR LU0592217102 DB X-T.MSCI EM I.T.I.1CDL
XMKH XETR LU0592216989 DB X-T.MSCI EM H.IDX.1CDL
AOMD XETR FR0010220475 ALSTOM S.A. INH. EO 7
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XMK1 XETR LU0592217102 DB X-T.MSCI EM I.T.I.1CDL
XMKH XETR LU0592216989 DB X-T.MSCI EM H.IDX.1CDL
AOMD XETR FR0010220475 ALSTOM S.A. INH. EO 7