BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 20,60 (21,00) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 9,80 (9,60) EUR - 'OVERWEIGHT' EXANE BNP SENKT PROSIEBENSAT.1 AUF 'NEUTRAL' (OUTPERF.) - ZIEL 38 (46) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 10,50 (9,60) EUR - 'BUY' GOLDMAN HEBT INNOGY AUF 'BUY' (NEUTRAL) GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NORDEX AUF 12 (14) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 21,10 (22,80) EUR - 'BUY' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNIPER AUF 18,50 (17,00) EUR - 'NEUTRAL' HSBC HEBT ZIEL FÜR OSRAM AUF 80 (65) EUR - 'BUY' KEPLER CHEUVREUX HEBT ZIEL FÜR WACKER NEUSON AUF 17,00 (15,50) EUR MORGAN STANLEY STARTET BEIERSDORF MIT 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 46 (43) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR...Den vollständigen Artikel lesen ...