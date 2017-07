CARREFOUR Q2 UMSATZ 21,8 MRD EUR (PROG 21,5) IPO: Raiffeisen verschiebt Börsengang von Polen-Tochter AUTOSChina schweigt zu Autoquote - kein Thema bei Treffen zwischen Angela Merkel (CDU) und Xi Jinping, HB, S.11 BANKENEU-Finanzminister beschließen Aktionsplan zur Sanierung von Bankbilanzen - fast 1 Billion EUR nicht bediente Kredite in Bilanzen, HB, S.28 AB1Air Berlin entschädigt Passagiere mit zehn Millionen Euro, Interview mit Unternehmenschef Thomas Winkelmann, Rheinische Post ADSAdidas-Chef Kasper Rorsted will Reebok wieder profitabel machen, Focus AIRQatar Airways verweigert Abnahme von vier Airbus A350 wegen Mängeln BMWBMW will indirekte Kosten bis 2019 um mindestens eine Milliarde Euro drücken, Interview mit...

