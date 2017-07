Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Das Jobwachstum in den USA sollte im Juni wieder stärker geworden sein, nachdem es im Mai überraschend nachgelassen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass die Firmen außerhalb der Landwirtschaft 174.000 zusätzliche Stellen geschaffen haben. Für die Arbeitslosenquote wird ein stabiler Wert von 4,3 Prozent prognostiziert und für die Stundenlöhne ein Zuwachs von 0,3 Prozent. Zuletzt waren gemischte Signale vom US-Arbeitmarkt ausgegangen. Mit 138.000 schufen die Firmen im Mai weniger Stellen als erhofft, und auch die Zahlen für die beiden Vormonate wurden spürbar nach unten revidiert. Zugleich sank die Arbeitslosenquote jedoch auf 4,3 Prozent - der tiefste Stand seit 16 Jahren. Die heterogene Entwicklung am Arbeitsmarkt hat die Fed aber nicht davon abgehalten, die Zinsen weiter zu erhöhen. Die Entwicklung im Juni steht nun unter besonderer Beobachtung, denn sollten weiter so wenige Jobs auf dem Arbeitsmarkt entstehen, müsste die US-Notenbank ihren geldpolitischen Kurs überdenken. Schon jetzt kaufen die Marktteilnehmer der Fed ihre Signale für weitere Zinserhöhungen in den nächsten Monaten nicht voll ab.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +174.000 gg Vm zuvor: +138.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,3% zuvor: 4,3% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,15% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 19.910,38 -0,42% Hang-Seng-Index 25.389,57 -0,30% Kospi 2.375,15 -0,53% Shanghai-Composite 3.211,66 -0,02% S&P/ASX 200 5.705,60 -0,92%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit negativen Vorgaben aus den USA und Europa geht es am Freitag an den Börsen in Ostasien und Australien abwärts. Die Aussicht auf weltweit wieder steigende Zinsen veranlasst die Anleger zum Rückzug aus Aktien, wenngleich sich die Verluste meist in Grenzen halten. Zu den größten Verlierern in der Region gehört der Aktienmarkt in Sydney. Verantwortlich dafür sind Kursverluste in den Aktien der australischen Banken. Auch einzelne Bergbauaktien geben kräftig nach, nachdem die australische Regierung ihre Prognose für den Eisenerzpreis gesenkt hat. Fortescue verbilligen sich um 1,5 Prozent. In Seoul sinken Samsung Electronics trotz eines optimistischen Ausblicks um 0,2 Prozent. Toshiba steigen in Tokio um 0,4 Prozent, nachdem sich das angeschlagene Unternehmen laut einer Nikkei-Meldung Kreditlinien über 6 Milliarden US-Dollar gesichert hat. Die Börse Schanghai hält sich im regionalen Vergleich recht gut. Die chinesischen Regulierungsbehörden zeigten sich neuerdings etwas nachsichtiger, merkt Ligang Liu, Volkswirt bei der Citigroup, an. Die Behörden setzten bei Risikokontrolle und Fremdkapitalabbau der Banken auf ein behutsames Vorgehen, um Turbulenzen am Markt zu verhindern und vor dem Parteikongress im November Stabilität zu gewährleisten. Negative Vorgaben des US-Technologiesektors belasten in Honkgong unter anderem das Indexschwergewicht Tencent, das 0,7 Prozent verliert. Die Aktie des Apple-Zulieferers AAC Tech büßt 0,3 Prozent ein. Geely steigen um 1,2 Prozent, nachdem das Unternehmen sein diesjähriges Ertragsziel erhöht hat. Überraschend gute Halbjahrszahlen lassen Cosco Shipping um fast 10 Prozent nach oben springen.

US-NACHBÖRSE

Campbell Soup legten um 1,6 Prozent zu, nachdem Campbell die Übernahme von Pacific Foods für 700 Millionen Dollar angekündigt hatte. Der Kurs von Mondelez fiel dagegen um 0,7 Prozent. Der Hersteller von Snacks wurde kürzlich Opfer einer Cyberattacke, die den Umsatz im zweiten Quartal mindern wird. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen jedoch unverändert mit einem organischen Umsatzwachstum von mindestens 1 Prozent. (Siehe auch MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR)

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.320,04 -0,74 -158,13 7,88 S&P-500 2.409,75 -0,94 -22,79 7,63 Nasdaq-Comp. 6.089,46 -1,00 -61,39 13,12 Nasdaq-100 5.597,90 -0,90 -50,91 15,10 danach: Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 877 Mio 885 Mio Gewinner 643 1.254 Verlierer 2.192. 1.610 Unverändert 181 164

Schwächer - Ein kräftiger Renditeanstieg am Rentenmarkt hat der Wall Street Abschläge beschert. Darin spiegelte sich die Sorge der Marktteilnehmer über ein Ende der ultralockeren Geldpolitik der Notenbanken rund um den Globus. Daneben belastete auch die verbale Verschärfung im Nordkorea-Konflikt, nachdem US-Präsident Donald Trump in Warschau sagte, die USA prüften "einige wirklich schwerwiegende Schritte". Hinzu kam noch, dass eine zunächst kräftige Erholung des Ölpreises ausgebremst wurde. General Electric (GE) gaben um 3,7 Prozent ab. GE droht eine Geldbuße durch die EU-Kommission. Dem US-Konzern werden Verstöße gegen EU-Vorschriften bei der Übernahme von LM Wind Power vorgeworfen. Derweil hat JP Morgan das Kursziel für die Aktie auf 22 von 27 Dollar gesenkt. Tesla verloren 5,6 Prozent. Der US-Elektroautobauer hat erneut die Bestnote für sein Model S in einem Sicherheitstest verfehlt. Seit Ende Juni ist die Aktie um rund 20 Prozent abgestürzt. Das Modelabel L Brands hat einen Umsatzeinbruch im Juni verbucht, die Aktie fiel um 14 Prozent. Costco Wholesale zeigten mit minus 0,6 Prozent relative Stärke, nachdem der Einzelhändler für Juni besser als erwartet ausgefallene Erlöse vermeldet hat. Die Aktie von Merck & Co büßte 1,7 Prozent ein. Das Pharmaunternehmen musste auf Geheiß der US-Gesundheitsbehörde FDA drei Medikamentenstudien einstellen. Nach schwachen Umsatzzahlen im zweiten Quartal sanken die Papiere des Restaurantkettenbetreibers Yum China um knapp 13 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,40 -0,4 1,40 19,6 5 Jahre 1,94 2,5 1,91 1,1 7 Jahre 2,20 3,7 2,16 -5,0 10 Jahre 2,36 4,1 2,32 -8,1 30 Jahre 2,90 5,4 2,85 -16,6

Die Rentenkurse liefen abwärts, und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen schoss um 4 Basispunkte auf 2,36 Prozent in die Höhe. "Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die den Risikoappetit zügeln. Die geopolitischen Sorgen beginnen zu belasten", sagte IG-Marktanalyst Chris Beauchamp. Beim Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank vom Vorabend verstärkte sich die Interpretation, die Federal Reserve werde in absehbarer Zeit mit dem Eindampfen ihrer überfrachteten Bilanz beginnen. Einige Währungshüter der Fed hatten gemäß Protokoll argumentiert, die US-Notenbank sei ausreichend vorbereitet, um bald mit dem Bilanzabbau zu beginnen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1408 -0,1% 1,1422 1,1353 +8,5% EUR/JPY 129,75 +0,4% 129,26 128,67 +5,5% EUR/GBP 0,8807 +0,0% 0,8806 0,8779 +3,3% GBP/USD 1,2953 -0,1% 1,2971 1,2931 +5,0% USD/JPY 113,73 +0,5% 113,17 113,34 -2,7% USD/KRW 1156,35 -0,1% 1157,49 1156,99 -4,2% USD/CNY 6,8015 0% 6,8015 6,8047 -2,1% USD/CNH 6,8022 +0,1% 6,7987 6,8049 -2,5% USD/HKD 7,8105 -0,0% 7,8109 7,8081 +0,7% AUD/USD 0,7586 +0,0% 0,7583 0,7603 +5,1%

Der Euro zeigte sich befestigt, eroberte wieder die 1,14er Marke zum Dollar zurück und stieg auf 1,1419 nach Wechselkursen um 1,1350 am Vorabend. Die Gemeinschaftswährung erhielt Rückenwind vom Sitzungsprotokoll der Europäischen Zentralbank. Die hatte auf ihrer vergangenen Sitzung die Streichung gewisser Wortlaute zu quantitativen Lockerungen zumindest erörtert. Zudem belastete der schwache ADP-Arbeitsmarktbericht den Greenback. Im Hintergrund lastete auch wieder die Skepsis über die Wachstumsagenda von US-Präsident Trump auf dem Dollar.

Der Yen fällt am Donnerstag zurück, nachdem die Bank of Japan festverzinsliche Anleihen gekauft hat, um die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen zu drücken, die auf 0,105 Prozent gestiegen war. Die BoJ ist im Rahmen ihrer ultralockeren Geldpolitik bestrebt, die Zehnjahresrendite bei etwa 0,0 Prozent zu halten. Nachdem allerdings die Renditen in den USA und Europa zuletzt gestiegen waren, hatten auch in Japan die Zinsen angezogen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,94 45,52 -1,3% -0,58 -21,0% Brent/ICE 47,54 48,11 -1,2% -0,57 -19,1%

