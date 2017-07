Der Apple-Rivale Samsung verdient dank höherer Preise für Speicherchips so gut wie nie.

Der Technologie-Riese Samsung rechnet für das zweite Quartal 2017 mit einem operativen Gewinn in Rekordhöhe. Grund dafür ist die starke Nachfrage nach Speicherchips des südkoreanischen Konzerns. Der Gewinn aus den Kerngeschäften werde im Jahresvergleich um 72 Prozent auf etwa 14 Billionen Won (10,6 Milliarden Euro) steigen, teilte der Marktführer bei Smartphones, Speicherchips und Fernsehern am Freitag in seinem Ergebnisausblick mit.

