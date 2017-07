Jetzt wird es ernst: Der G20-Gipfel beginnt am Vormittag offiziell. Gastgeberin Merkel will ein Scheitern unbedingt verhindern. Jeder Regierungschef soll etwas bekommen, damit alle der Abschlusserklärung zustimmen.

Angela Merkel hat noch einmal alles versucht. Den ganzen Donnerstagabend empfing die Bundeskanzlerin im Luxushotel Atlantic einige ihrer G20-Gäste zu Vier-Augen-Gesprächen, vor allem die schwierigen. Erst kam US-Präsident Donald Trump, später auch noch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. So wollte die Kanzlerin die Zeit vor dem Beginn des G20-Gipfels noch nutzen, um einen möglichen Kompromiss auszuloten.

Denn nun tickt die Uhr. Am Freitagmorgen um 10 Uhr begrüßt die Kanzlerin offiziell die Staats- und Regierungschefs aus den wichtigsten Industrie- und Schwellenländern. Rund 24 Stunden bleiben, um bis zum frühen Samstagnachmittag eine Einigung zu erzielen. Sollte das nicht gelingen, wäre erstmals in der G20-Geschichte ein Gipfel gescheitert. Ein Szenario, das Merkel unbedingt verhindern muss - auch mit Blick auf den Bundestagswahlkampf.

Also versucht die Kanzlerin als Gastgeberin, alle am Tisch auf eine gemeinsame Erklärung einzuschwören. Ein schwieriges Unterfangen: Vor allem Trump macht Merkel einen Erfolg schwer. Nachdem er den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen erklärt hat, will er in Hamburg nun keiner Erklärung zustimmen, in der man sich allzu sehr dem Klimaschutz verpflichtet. Und auch ein Bekenntnis zum Freihandel fällt ihm schwer.

