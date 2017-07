FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag im frühen Handel die kräftigen Gewinne vom Vortag weitgehend gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1413 US-Dollar und damit nur geringfügig weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,1385 (Mittwoch: 1,1329) Dollar festgesetzt.

Wachsende Spekulationen auf eine geldpolitische Wende durch die EZB hatten dem Euro am Vortag noch kräftigen Auftrieb gegeben. Im Führungsgremium der Notenbank ist laut dem jüngsten Sitzungsprotokoll darüber nachgedacht worden, die Kommunikation bezüglich der Wertpapierkäufe zu verändern. Letztlich entschied man sich dagegen - auch aus Sorge, dies könnte als fundamentale Veränderung des geldpolitischen Kurses interpretiert werden. Eine im Mai überraschend stark gestiegene Produktion im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland konnte am Freitag dem Euro keinen weiteren Auftrieb geben.

Unter Druck geriet unterdessen der japanische Yen. Die Währung verlor am Freitag rund ein halbes Prozent an Wert, nachdem die japanische Notenbank in der Nacht am Rentenmarkt eingegriffen hatte, um ihr Renditeziel zu verteidigen. Es war die dritte Intervention seit Einführung des Renditeziels als Instrument der Geldpolitik im September. Wenn auch eigentlich nichts überraschendes passiert sei: Am Devisenmarkt sei man anscheinend an das Versprechen der Notenbank erinnert worden, schreibt Lutz Karpowitz, Experte bei der Commerzbank. "Manchmal reicht auch einfach eine Bestätigung eines offiziellen Programms, um den Devisenmarkt in Schwung zu bringen."/tos/stb

ISIN EU0009652759

AXC0052 2017-07-07/08:32