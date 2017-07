FRANKFURT (Dow Jones)--Die Spekulationen um eine erneute Übernahmeofferte für Stada nehmen eine neue Wendung. Der aktivistische Hedgefonds Elliott Management ist bei dem Arzneimittelkosten aus Bad Vilbel eingestiegen, wie mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg sagten. Der Fonds des Investors Paul Singer halte mehr als 5 Prozent an Stada und könnte die Beteiligung noch in dieser Woche bekannt geben.

Elliott habe in der vergangenen Woche begonnen, Stada-Aktien zu kaufen, nachdem die 5,3 Milliarden Euro schwere Übernahmeofferte der Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven gescheitert sei, sagten die Informanten. Die Stada-Aktie handelt vorbörslich 1,2 Prozent im Plus.

Der Einstieg des Investor dürfte laut Marktteilnehmern eine Übernahme verteuern. "Sollte Elliot wirklich eingestiegen sein, ist das ein Game-Changer", sagte ein Aktienhändler. Die Übernahme durch Bain und Cinven war daran gescheitert, dass die angestrebte Annahmequote um 2 Prozent verfehlt wurde. Da könnte das 5-Prozent-Paket von Elliott über "Deal oder No Deal" entscheiden. "Elliot dürfte sich sein Engagement bezahlen lassen", erwartet der Aktienhändler. Dies könne bedeuten, dass der Übernahmepreis in Richtung 70 Euro steige.

Laut den Informanten von Bloomberg soll Elliott an einer Struktur arbeiten, die dem Fonds erlauben würde, seine Aktien einem Bieterkonsortium für Stada anzudienen. Der Hedgefonds wolle die Akquisition auch finanzieren, was ihm gleichzeitig ermöglichen würde, dafür Gebühren zu kassieren. Die Struktur, die es so in Deutschland noch nie gegeben habe, würde einem Bieter ermöglichen, die Annahmeschwelle auf bis zu 50 Prozent zu senken.

Elliott sei damit an die Buyoutfirmen Advent International und Permira herangetreten, die im Bieterwettstreit um Stada gegen Bain und Cinven unterlegen waren. Der Fonds könne seine Idee auch an Bain und Cinven herantragen, die kurz vor der Unterbreitung einer neuen Übernahmeofferte an das Stada-Management stehen, sagten die Informanten weiter.

Sprecher von Stada, Bain und Cinven sowie Advent und Permira wollten den Bericht nicht kommentieren.

Die Offerte von Bain und Cinven war am 26. Juni an der Annahmeschwelle von 67,5 Prozent gescheitert, erreicht wurden nur 65 Prozent. Seitdem hat die Stada Arzneimittel AG ihren Vorstandvorsitzenden und ihren Finanzvorstand ausgewechselt. Die Nachfolger sind jeweils nur für ein halbes Jahr bis Jahresende bestellt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2017 02:17 ET (06:17 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.