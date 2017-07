Die Unterstützung hat nicht gehalten, aber unser Einstiegskurs war richtig und die Abonnenten wurden vor möglichen Verlusten bewahrt. Nach starken Gewinnen in den letzten Monaten mit Rocket Internet, bei denen wir mit mehreren Volltreffern dabei waren, hatten wir am 30. Mai in einem Beitrag u.a. geschrieben, dass man vielleicht die Gewinne besser erst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...