DAX - Weiterer Kursrutsch? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/Abwärts Rückblick: Der DAX eröffnete gestern in der Vorbörse mit leichten Gewinnen, geriet danach aber sofort unter Druck. Am Mittag fiel der Index auf das Tief vom letzten Freitag bei 12.314 Punkten zurück. Dort fing der DAX sich wieder und erholte sich. Im nachbörslichen Handel musste er aber bereits wieder Verluste hinnehmen. Die Abwärtsbewegung der letzten Tage ist intakt. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.20 Uhr) Sollte der DAX unter 12.314 Punkte abfallen, ergäbe sich ein weiteres Verkaufssignal. In dessen Folge könnte es zu einem schnellen Rutsch in Richtung des "Macron-Gaps" vom 24. April 2017 geben. Dieses beginnt bei 12.250...

