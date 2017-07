Liebe Trader,

wie bereits in der letzten charttechnischen Analyse vom 28. Juni 2017 "DAX - Verkaufssignal ausgelöst, jetzt verkaufen!" favorisiert drehte das deutsche Aktienbarometer tatsächlich zur Unterseite ab und fiel auf die dort erwähnte Unterstützungszone von rund 12.400 Punkten zurück. Damit hat der Index um lediglich 49 Punkte seine anvisierte Marke von 13.000 Punkte auf der Oberseite verfehlt - noch ist kein nachhaltiger Boden in Sicht, der für eine baldige Trendwende spricht. Zwar tendiert der Index in einem übergeordnet größeren Aufwärtstrendkanal, jedoch befindet sich wie anhand des Wochenchartverlaufs ersichtlich ist die untere Begrenzung noch sehr viel tiefer und stellt Raum für weitere Abgaben bereit. Zudem klafft noch eine größere Kurslücke zwischen 12.091 und 12.289 Punkten aus April dieses Jahres, die mit einem weiteren Rückfall aus der kürzlich aufgelösten bärischen Flagge geschlossen werden könnte, ehe Käufer wieder in das Handelsgeschehen eingreifen und für steigende Kursnotierungen sorgen.

Short-Chance:

Es hilft nur wenig, dass der Dax-Index derzeit auf den Jahreshochs aus 2015 bei grob 12.390 Punkten aufliegt. Ein Unterschreiten der Vorwochentiefs bei 12.319 Punkten bedeutet nämlich sofortiges Rückzugspotential zunächst bis in den Bereich von 12.200 Punkten, darunter dürfte es zu einem Kurslückenschluss, sowie weiteren Abgaben bis auf 12.091 Punkte kommen. Spätestens bei glatt 12.000 Punkten dürften jedoch verstärkt Käufer in den Markt treten und für eine deutliche Gegenbewegung sorgen können. So wie sich das bisherige Chartbild jedoch präsentiert, ist mit einem weiteren Rückfall des Index zu rechnen. Eine sofortige Trendwende, sowie Kursanstieg mindestens über das Niveau von 12.600 Zählern könnte kurzfristiges Aufwärtspotential bis in den Bereich von grob 12.800 Punkten freisetzen, spätestens bei 12.841 Punkten und dem dortigen Horizontalwiderstand ist mit zunehmender Gegenwehr der Bären zu rechnen. Frische Jahreshochs können allerdings erst darüber etabliert werden.

Wiederstände: 12.400 / 12.500 / 12.536 / 12.552 / 12.600 / 12.650

Unterstützungen: 12.319 / 12.289 / 12.200 / 12.162 / 12.091 / 12.000

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12.381 Punkte; 08:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

