Was ist passiert?

Die Aktien des Elektroautohersteller Tesla (WKN:A1CX3T) fielen am Mittwoch, nachdem der Analyst von Goldman Sachs, David Tamberrino, seine bärische Sichtweise über die Aktie veröffentlicht hatte, um 6,1 %. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes hat die Aktie 4,3 % verloren.



Tamberrino sagte, er mache sich Sorgen darüber, dass die Zahl der Auslieferungen des Model S und das Model X nicht mehr wachsen würde. Im zweiten Quartal konnte der Elektroautohersteller ein Wachstum bei den Auslieferungen um 53 % im Jahresvergleich vermelden. Verglichen mit dem vorhergehenden Quartal war es allerdings ein Rückschritt um 12 %. Tesla gab an, man erwarte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...