Es ist immer eine Herausforderung, die langfristigen Wachstumsraten in einer Industrie zu bestimmen. Die Dinge ändern sich unvermeidlich und Prognosen stellen sich oft als ungenau heraus. Ein Industriezweig, in dem es langfristiges Wachstumspotenzial geben könnte, ist der Tabaksektor. Die Beliebtheit des Rauchens schwindet zwar auf der ganzen Welt, doch mit neuen Produkten und einer steigenden Weltbevölkerung könnte die Zukunft der Tabak-Aktien auf der ganzen Welt allerdings gut aussehen.

Wachsende Weltbevölkerung

Die Verbraucher in den entwickelten Ländern sowie den Entwicklungsländern werden immer gesundheitsbewusster. Das bedeutet, dass immer weniger Erwachsene rauchen. Dieser Trend scheint langfristig anzuhalten, da sich immer mehr Menschen der Gesundheitsrisiken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...