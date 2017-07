Nach einer Krawall-Nacht gibt es zum Auftakt des G20-Gipfels wieder Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizei. G20-Gegner wollen in die Sicherheitszone rund um den Tagungsort eindringen. In Altona eskaliert die Lage.

Zum Auftakt des G20-Gipfels in Hamburg ist die Lage am Freitagmorgen erneut eskaliert. Die Bundespolizei teilte im Internetdienst Twitter mit, dass ein Bundespolizeirevier im Stadtteil Altona angegriffen worden sei. Am dortigen Bahnhof würden Gewalttäter Brandsätze werfen, Streifenwagen würden brennen.

Zugleich starteten an verschiedenen Orten der Stadt Hunderte Demonstranten, um in die Hochsicherheitszone um den Tagungsort der ...

