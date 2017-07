Bundesaußenminister Sigmar Gabriel fordert nach dem jüngsten Test einer Interkontinentalrakete ein härteres Vorgehen der chinesischen Regierung gegenüber Nordkorea. Ein militärisches Eingreifen will er jedoch vermeiden.

Nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) mehr Druck von China auf das kommunistische Land gefordert. Die Regierung in Peking müsse dazu beitragen, den Konflikt zu lösen und "die koreanische Halbinsel von Atomwaffen zu befreien", sagte Gabriel am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". China ist der einzige Verbündete ...

