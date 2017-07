IRW-PRESS: Friday Night Inc.: Friday Night Inc.: Alternative Medicine Association erzielt Rekordumsätze

Alternative Medicine Association erzielt Rekordumsätze

Vancouver, BC - 7. Juli 2017 - Friday Night Inc. (das Unternehmen) (CSE:TGIF) (FRANKFURT:1QF) freut sich, über die aktuelle Entwicklung im Zusammenhang mit seiner 91 %-Tochter Alternative Medicine Association, LC (AMA) zu berichten, die in Las Vegas weiterhin Rekordumsätze erzielt.

AMA konnte im Monat Juni 2017 einen Bruttoumsatz in Höhe von 902.000 CAD generieren. Dies entspricht einer Steigerung um 611.000 CAD gegenüber dem Umsatz des Vormonates bzw. einem monatlichen Umsatzwachstum von 210 %. Der Grund für diese Steigerung liegt in der starken Nachfrage der Ladenkunden im Vorfeld der Freigabe von Cannabis als Genussmittel für Erwachsene, die am 1. Juli in Kraft getreten ist. In den ersten 4 Tagen, an denen Cannabis im Bundesstaat Nevada legal verkauft wurde, konnte ein Umsatz in Höhe von 3 Millionen USD erzielt und damit Steuereinnahmen in Höhe von 500.000 USD generiert werden. Das Unternehmen erwartet, dass sich die starke Nachfrage fortsetzt und berücksichtigt diese bei seinen Planungen.

Aufgrund des zu erwartenden Anstiegs der Nachfrage nach getrocknetem Cannabis und den daraus hergestellten Produkten erwägt das Unternehmen derzeit den Erwerb entsprechender Immobilien in Las Vegas mit dem Ziel, eine größere Grundfläche für die AMA-Anlage zur Verfügung zu haben und so das aktuelle Umfeld optimal nutzen zu können.

Herr Brayden Sutton, CEO des Unternehmens, erklärt: Das Timing ist ganz entscheidend, und wir haben den Eindruck, dass in dieser Branche jeder Tag zählt, weil sich alles so rasch entwickelt. Die Wurzeln in Amerika, aber globales Wachstum. Wir haben in Las Vegas zwar den sogenannten 'Erstanbietervorteil', doch dieser hält nicht ewig an. Wir freuen uns einerseits riesig über die Leistungssteigerung von AMA, sind aber andererseits auch laufend damit beschäftigt, weitere Wachstumschancen zu sondieren, um unsere Marke in der ganzen Welt bekannt zu machen.

Über Friday Night Inc. und sein Tochterunternehmen Alternative Medicine Association, LC Friday Night Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das in Nevada Betriebsstätten für Hanf und Cannabis besitzt bzw. eine kontrollierende Beteiligung daran hält und eine Expansion sowohl innerhalb als auch außerhalb des Bundesstaates plant. Über seine erst kürzlich übernommene 91 %-Tochter, Alternative Medicine Association, LC, besitzt und betreibt das Unternehmen in Las Vegas (Nevada) eine lizenzierte Aufzucht- und Produktionsanlage für medizinisches Marihuana und Marihuana als Genussmittel und stellt eine eigene Produktlinie auf Basis von Cannabisextrakten her, zu der unter anderem Cannabis-Glas, -Harz und -Wachs sowie Öle wie Vape-Öle, aromatisierte Vape-Öle, mit Terpen angereicherte Öle und auch klare Destillate zählen. Daneben werden auch andere ähnliche Markenprodukte von Drittunternehmen hergestellt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Joe Bleackley 604-674-4756 Joe@FridayNightInc.com Friday Night Inc. 734, Dunsmuir St., Vancouver B.C., Kanada, V7X 1B1

CSE: TGIF

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf Annahmen hinsichtlich der Marktnachfrage, des Marktanteils, der möglichen Immobilienübernahmen und der zukünftigen Geschäftschancen beziehen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen auch diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf www.sedar.com zu finden sind. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40303 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40303&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA35836 71001

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA3583671001

AXC0068 2017-07-07/09:08