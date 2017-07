Kratzte der Dax kürzlich noch fast an der 13.000-Punkte-Marke, so tut er sich aktuell etwas schwer. Auch andere Leitindizes weltweit scheinen ins Sommerloch zu fallen - ist ja auch kein Wunder bei den derzeitigen Außentemperaturen. Dies gibt uns die Gelegenheit, den dritten Geburtstag eines Index-Zertifikats zu feiern, das in seinem jugendlichen Alter schon einiges an Erfolgen vorweisen kann. In den drei Jahren seiner Existenz hat dieser Index sowohl den Dax als auch den Dow Jones hinsichtlich der Performance geschlagen. In der Hoffnung, dass Sie nun neugierig geworden sind, legen wir Ihnen unser heutiges X-perten Video ans Herz.