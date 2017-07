Zürich (ots) - Das international ausgezeichnete Start-up rückt

noch näher an die Mobilitätsbranche: AMAG übernimmt die

Aktienmehrheit an sharoo, der innovativen Schweizer

Carsharing-Plattform. Migros, die Gründerin und bisherige

Mehrheitsaktionärin, behält knapp 20 Prozent der Anteile.



Dass 2014 als Spin-off der Migros-Tochter m-way ag gegründete

Unternehmen sharoo ermöglicht sinnvolle Autonutzung. Somit können

Private und Firmen auf einfache Weise ihre Fahrzeuge in ungenutzten

Zeiten vermieten. Rund 1'400 Anbieter und 50'000 Nutzerinnen und

Nutzer machen bereits von dieser Möglichkeit der flexiblen Mobilität

Gebrauch - Tendenz steigend.



«Die Übernahme durch die AMAG war ein länger geplanter,

strategischer Entscheid. Wir freuen uns sehr, dass wir in Zukunft

noch näher mit der AMAG arbeiten und Synergien nutzen dürfen. sharoo

hat schliesslich Grosses vor», freut sich Carmen Spielmann, CEO von

sharoo.



Nun erhöht die AMAG ihre bisherige Beteiligung an der sharoo AG

von 11.2% auf 50,4% und übernimmt die entsprechenden Anteile von der

bisherigen Mehrheitsaktionärin Migros. «Die Mobilitätsbedürfnisse

verändern sich stetig; diesen wollen wir auch in Zukunft gerecht

werden. Deshalb erweitert die AMAG ihr Engagement bei sharoo. Das

vielversprechende Start-up ergänzt unser Leistungsportfolio optimal.

Wir freuen uns über die Mehrheitsbeteiligung und darüber, mit allen

bisherigen Partnern von sharoo weiter zusammenarbeiten zu können. Ich

heisse somit das sharoo-Team unter der Leitung von Carmen Spielmann

herzlich willkommen in der AMAG-Familie», erklärt Morten Hannesbo,

CEO der AMAG Gruppe.



Mit dem teilweisen Verkauf der sharoo-Anteile an die AMAG tritt

die Migros entsprechend kürzer, behält jedoch 19,9% der Aktien. «Die

Migros durfte Impulsgeberin für die erfolgreiche Startphase von

sharoo sein. Nun ist der ideale Zeitpunkt, das Start-up aus den

Kinderschuhen zu heben, damit sharoo weiter wachsen kann. Hierfür ist

AMAG ein idealer Mehrheitspartner, der sharoo noch enger in der

Mobilitätswelt vernetzt», sagt Beat Zahnd, Leiter des Departements

Handel der Migros. Neben AMAG und Migros sind die Mobiliar (22,6%)

sowie Mobility Car Sharing (7,1%) an der sharoo AG beteiligt.



Sharoo hat sich zum Ziel gesetzt, die Art und Weise der

Autonutzung grundlegend zu verändern. Während Vermieter mit dieser

Plattform die Auslastung ihrer Fahrzeuge optimieren und die Fixkosten

senken, profitieren Automieter von kostengünstiger und ökologisch

sinnvoller Mobilität auf Abruf. Und dies denkbar einfach: Ein Auto in

der Nähe online buchen, mit dem Smartphone öffnen und losfahren -

mehr braucht es nicht; das Smartphone dient dabei als Autoschlüssel.

Die Vermieter müssen sich daher auch nicht mehr um eine

Schlüsselübergabe kümmern: die im Fahrzeug installierte «sharoo Box»

ermöglicht das Öffnen und Schliessen des Autos.



Im internationalen Branchenvergleich hat das Modell von sharoo

ebenfalls überzeugt. Die Beratungsfirma Frost & Sullivan zeichnet das

Schweizer Start-up mit dem "Best Practices Award 2016" als

Klassenbesten und als nutzerfreundlichste Carsharing-Plattform in

Europa aus.



Weitere Infos finden sich unter www.sharoo.com.



Facts & Figures zu sharoo



Gründung:



Die sharoo AG wurde im Herbst 2013 gegründet. Die technisch

anspruchsvolle Carsharing Plattform mit der «sharoo Box» als

Herzstück wurde seit 2011 von m-way AG, einem Unternehmen der Migros

Gruppe, entwickelt.



Aktionäre:



AMAG (50.4%) Migros (19.9%), Mobiliar (22,6%), Mobility (7,1%)



Geschäftsleitung:



Carmen Spielmann (CEO) Bernhard Städler (CFO/COO)



Team:



20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



Firmensitz:



Hafnerstrasse 61, 8005 Zürich



Lancierung:



Frühjahr 2014 in der Deutschschweiz Sommer 2015 in der Westschweiz



Fahrzeuge: 1'400 Autos jeder Kategorie



- vom Mini bis zum Tesla

- vom Kompaktkombi über den Family Van bis zum Transporter



Registrierte User:



50'000



Schwerpunkte:



Schweizer Grossstädte



