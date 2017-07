FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Freitag etwas stabilisiert. Der deutsche Leitindex stand im frühen Handel lediglich 0,07 Prozent tiefer bei 12 372,28 Punkten, nachdem er am Donnerstag noch unter Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik in Europa gelitten hatte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte zum Wochenschluss 0,08 Prozent auf 24 537,18 Zähler ein. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,13 Prozent auf 2210,87 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich kaum vom Fleck.

Am Nachmittag veröffentlicht das US-Arbeitsministerium den Bericht zur Beschäftigung im Juni. Die Marktakteure dürften auf die Entwicklung der Löhne und Gehälter schauen, denn die Notenbank Fed macht weitere Zinserhöhungen von der Entwicklung der Inflation abhängig./la/das

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

