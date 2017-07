Die britische Investmentbank HSBC hat BNP Paribas von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 65 auf 71 Euro angehoben. Die Kreditnachfrage in Frankreich sehe gut aus, schrieb Analyst Robin Down in einer Branchenstudie vom Freitag zu den französischen Banken. Da sich die Margenaussichten verbessert hätten und die Erträge 2018 steigen könnten, habe er seine Gewinnschätzungen und Kursziele angehoben./gl/la

