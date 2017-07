Tagesausblick für 7.7.: DAX unter Druck. Coba, VW und G20-Gipfel im Blick!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der DAX® sackte zeitweise auf 12.320 Punkte ab. Nach Handelsstart in den USA konnten sich DAX® & Co zwar von ihren Tagestiefs lösen. Eine nachhaltige Wende konnten die US-Märkte jedoch auch nicht herbeiführen. Schließlich stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Laut ADP-Bericht wurden in der US-Privatwirtschaft zudem weniger Stellen geschaffen als erwartet. Das drückte auf die US-Barometer.

Zusätzlichen Druck machten der Anstieg des Euro/US-Dollar-Wechselkurses und der Anleihenrenditen. Das Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung deutet darauf hin, dass die Notenbänker offen seien für eine weitere Reduzierung der geldpolitischen Stimulationen. Dem Protokoll zufolge würde nichts überhastet erfolgen. Dennoch zogen die Renditen an.

Morgen stehen weitere Wirtschaftsdaten an. Mit großer Spannung blicken die Investoren ferner nach Hamburg. Morgen beginnt dort der G20-Treffen. Bei den Einzelwerten sollten Anleger die Aktien von Commerzbank, Nordex und VW (Vz.) im Blick behalten.

Unternehmen im Fokus

Heute präsentierten sich die Aktien von Commerzbank (Spekulation um Einstieg eines Finanzinvestors), Metro (bevorstehende Aufspaltung), Nordex (Großaufträge aus Deutschland und Norwegen), VW (gute Zulassungszahlen in den USA) überdurchschnittlich stark. Der Anstieg der Anleihenrenditen brachte derweil Immobilienaktien wie Vonovia deutlich unter Druck.

3 Charttechnische Signale

Commerzbank - neues 52-Wochenhoch

- neues 52-Wochenhoch Gold - Stabilisierung im Bereich 1.220 US-Dollar.

- Stabilisierung im Bereich 1.220 US-Dollar. Münchener Rück - Oberkante der Darvas Box erreicht.

Wichtige Termine

Deutschland - Industrieproduktion, Mai

USA - Arbeitsmarktbericht, Juni

USA - Veröffentlichung des Halbjahresberichtes der Fed an den Kongress

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.470/12.580/12.600/12.650 /12.700/12.750 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/12.200/12.360 Punkte

Der DAX® kämpft weiter in der Range zwischen 12.360/12.470 Punkte. Der Trend ist weiter abwärtsgerichtet. Unterhalb dieser Range droht somit weiterhin ein Rückgang bis 12.200 oder gar 12.000 Punkte. Die Bullen haben es derweil schwer und dürften erst bei einem signifikanten Anstieg über 12.470 Punkten wieder die Oberhand gewinnen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 29.03.2017 - 06.07.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 07.07.2011 - 06.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 48,86 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 62,21 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.07.2017; 17:40 Uhr

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 32,34 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 23,09 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.07.2017; 17:40 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 7.7.: DAX unter Druck. Coba, VW und G20-Gipfel im Blick! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).