FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es im frühen Handel am Freitag um ein paar Punkte nach oben. Dabei zeigt sich momentan eine länger nicht zu beobachtende Entwicklung - am Aktienmarkt wird auf den Bund-Future geschaut. Vor allem der deutliche Renditeanstieg am Vortag hatte die Stimmung am Aktienmarkt verdorben. Mit kaum veränderten Anleihekursen sowie einem auf der Stelle tretenden Euro hat der DAX-Future das Potenzial, sich zum Wochenschluss etwas zu erholen.

Charttechnisch hat der September-Kontrakt nun Erholungspotenzial bis in den Bereich bei 12.400 Punkten. Auf der Unterseite droht das Gap mit der Oberseite bei 12.269 Punkten. Es resultiert aus dem ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich, die Unterseite der Kurslücke liegt bei 12.112 Punkten.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 29,5 auf 12.366,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.369 und das Tagestief bei 12.337,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 2.000 Kontrakte.

July 07, 2017 02:53 ET (06:53 GMT)

