Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Societe Generale von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kreditnachfrage in Frankreich sehe gut aus, schrieb Analyst Robin Down in einer Branchenstudie vom Freitag zu den französischen Banken. Die Margenaussichten hätten sich verbessert und die Erträge könnten 2018 steigen. Die Aktie der Societe Generale sei sein bevorzugter Titel./gl/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0006 2017-07-07/09:21

ISIN: FR0000130809