Deutsche Produktion übertrifft im Mai die Erwartungen

Die Produktion des produzierenden Sektors in Deutschland hat im Mai kräftig zugelegt und damit die Erwartungen übertroffen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg sie gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten lediglich einen Zuwachs von 0,3 Prozent erwartet. Die für April zunächst genannte Steigerung um 0,8 Prozent wurde auf 0,7 Prozent revidiert.

Mester: Fed sollte "eher früher als später" mit Abbau beginnen

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Cleveland, Loretta Mester, ist dafür, "eher früher als später" mit dem Abschmelzen der Notenbankbilanz zu beginnen. Es wäre "absolut angebracht" für die Zentralbank, den Startschuss für den Abbau in diesem Jahr zu geben, sagte Mester. Sie nannte jedoch keinen spezifischen Zeitpunkt, an dem dies geschehen sollte.

Merkel und Trump reden vor G20 eine Stunde lang

Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump haben sich vor dem offiziellen Beginn des G20-Gipfels in Hamburg eine Stunde lang über die Agenda des Treffens der wichtigsten Industrienationen ausgetauscht. Darüber hinaus seien außenpolitische Brennpunkte wie Nordkorea, die Lage im Nahen Osten und der Konflikt in der Ostukraine zur Sprache gekommen, teilte ein Regierungssprecher am Donnerstagabend weiter mit.

Dutzende Polizisten und Demonstranten bei G20-Protesten in Hamburg verletzt

Der Beginn des G20-Gipfels in Hamburg wird durch gewaltsame Proteste überschattet: Dutzende Polizisten und linksgerichtete Demonstranten wurden am Donnerstagabend in Hamburg verletzt, nachdem etwa 12.000 Menschen an dem Protestmarsch "Welcome to hell" (Wilkommen in der Hölle) gegen den G20-Gipfel teilgenommen hatten. Erst nach Mitternacht beruhigte sich die Lage.

Zypern-Gespräche in der Schweiz ergebnislos zu Ende gegangen

Die Verhandlungen unter UN-Vermittlung über eine Wiedervereinigung Zyperns sind ergebnislos zu Ende gegangen. Wie UN-Generalsekretär Antonio Guterres am frühen Freitagmorgen im Schweizerischen Crans-Montana mitteilte, konnte trotz aller Anstrengungen kein Abkommen geschlossen werden. "Ich bin sehr enttäuscht", fügte er hinzu. Er ging aber davon aus, dass neue Initiativen gestartet würden.

Cyber-Attacken auf Betreiberfirmen von Atomkraftwerken in den USA - Zeitung

In den USA sind Betreiberfirmen von Atomkraftwerken einem Medienbericht zufolge zum Ziel von Cyber-Attacken geworden. Die Angriffe hätten sich zwischen Mai und Juni ereignet, berichtete die Zeitung New York Times. Vor allem sei die Betreibergesellschaft Wolf Creek Nuclear Operating Corporation angegriffen worden, die ein Atomkraftwerk im Bundesstaat Kansas betreibt.

Direktor von Ethikbüro der US-Regierung tritt zurück

Der Direktor des Ethikbüros der US-Regierung, der deutliche Kritik an Präsident Donald Trump geübt hatte, hat seinen Rücktritt erklärt. In seinem am Donnerstag in Washington veröffentlichten Rücktrittschreiben nannte Ethikbürochef Walter Shaub keine Gründe für seine Entscheidung. Allerdings betonte er in einer separaten Erklärung, in seiner Arbeit mit der derzeitigen Regierung sei ihm klar geworden, dass die geltenden Ethik-Richtlinien "verbessert" werden müssten.

Frankreich/Industrieproduktion Mai +1,9% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Mai PROGNOSE: +0,5% gg Vm

July 07, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)

