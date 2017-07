Bei der "Welcome to Hell"-Demonstration musste die Polizei am Donnerstagabend in Hamburg hart eingreifen - und erntet dafür Kritik. Die Gewerkschaft der Polizei stellt sich jedoch schützend vor die eigenen Leute.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat das Vorgehen der Einsatzkräfte bei der "Welcome to Hell"-Demonstration in Hamburg verteidigt. Die Polizei müsse das Versammlungsrecht gewährleisten und Straftaten verhindern, sagte der GdP-Bundesvorsitzende, Oliver Malchow, am Freitag im Deutschlandfunk.

Deswegen sei es notwendig gewesen, die friedlichen Demonstranten ...

