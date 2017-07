Medieninformation

Partnerschaft mit Go Beyond Investing trägt erste Früchte

Basel, 7. Juli 2017. Seit rund 18 Monaten arbeiten Baloise und Go Beyond Investing zusammen. Dabei werden junge Start-ups mit Potential für die Versicherungsbranche gesichtet, um deren innovative Produkte und Services möglichst schnell auf den Markt zu bringen. Die Zusammenarbeit ist für die Baloise ein Element der breit aufgestellten Digitalisierungsstrategie. Erste Erfolge sind bereits sichtbar.

Go Beyond sichtet für Baloise den Markt nach Start-ups, welche im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der Baloise interessant sein könnten. Anschliessend entscheidet ein Baloise-internes Scouting Team, welche Jungunternehmen zu einer Präsentation eingeladen werden. Bei diesen Präsentationen wird die Umsetzung der Idee beurteilt. "Wenn ein junges Unternehmen mit seiner Idee, respektive seinem Produkt überzeugt, diskutieren wir mit unseren Geschäftsbereichen mögliche innovative Anwendungsfelder", so Adrian Honegger, Leiter Group Strategy & Digital Transformation.

Die Start-ups Kasko sowie Snapsure sind dank des neuen Scouting Prozesses, an welchem Go Beyond massgeblich beteiligt ist, mit der Baloise in Kontakt gekommen. Die Services beider Jungunternehmen wurden gekoppelt und nach einem 3-wöchigen "Open Innovation" Vorgehen ging mit der Armbanduhren-Versicherung ((www.baloise.ch/uhr: http://www.baloise.ch/uhr)) ein gemeinsames Produkt auf den Markt. Auch die Versicherung für einzelne Gegenstände wie Velo, Fernseher oder Smartphones sowie die Cyberversicherung sind das Resultat der Zusammenarbeit. "Unsere Digitalisierungsstrategie baut auf verschiedenen Pfeilern mit unterschiedlicher Ausprägung und unterschiedlicher Tiefe. So investieren wir langfristig selbst in Insurtech-Unternehmen oder versuchen, einzelne Technologien rasch zur Marktreife zu bringen. Dabei unterstützt uns Go Beyond mit ihrem Netzwerk und ihrer Nähe zur Start-up Szene. So sammeln wir die notwendigen Erfahrungen für eine erfolgreiche und agile Umsetzung der Digitalisierungsstrategie", so Honegger weiter.

Auch beim (kürzlich getätigten Kauf der Umzugsplattform MOVU: https://www.baloise.com/de/home/medien/news/2017/baloise-kauft-groesste-digitale-umzugsplattform-der-schweiz.html) war Go Beyond bei der Kontaktaufnahme involviert.

