Der deutsche Leitindex hat am Donnerstag die Nerven der Anleger bis aufs Äußerste gespannt. Zeitweise notierte der DAX bei 12.316 Zählern und damit etwas tiefer als vergangenen Freitag. Gegen Handelsschluss konnte man aber wieder etwas aufatmen, schaffte es das Aktienbarometer sogar wieder zurück in den Unterstützungsbereich bei 12.375 Punkten. Am Tag des G20-Gipfels in Hamburg dürfte die Anspannung unter den Börsianern dennoch anhalten.

