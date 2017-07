Für viele Investoren ist Europa "the place to be." Das heißt, wer künftig an der Börse überdurchschnittliche Renditen erzielen will, sollte auf europäische Aktien setzen. Zwar hat EZB-Präsident Mario Draghi mit seinen jüngsten Aussagen etwas Sand in die Mühlen gestreut, doch es gibt reihenweise Gründe, warum Europa besser laufen sollte als beispielsweise USA oder Japan.

Den vollständigen Artikel lesen ...