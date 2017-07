Salzburg - Schon seit Beginn des Jahres machen sich politische Geschehnisse deutlich an den Finanzmärkten bemerkbar, sowohl in Europa, als auch in den USA, so Christian Nemeth, Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Obwohl US-Präsident Donald Trump bis dato keines seiner zentralen Wahlversprechen habe verwirklichen können, habe sich die amerikanische Börse gut behauptet und neue Rekordstände verzeichnet.

