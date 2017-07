Weiden - Vor einem Jahr war der Brexit das bestimmende Thema, so die Experten von Robert Beer Investment.Dagegen sei es in diesem Jahr schon fast etwas langweilig. Die Märkte hätten zugelegt, die Schwankungsbreite sei gering gewesen und die resultierende Volatilität sei nahe historisch niedriger Niveaus. Beste Zeiten also für alle Aktienanleger, getreu dem Motto "the trend is your friend", und gleichzeitig scheinbar geringen Risiken.

