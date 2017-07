Der US-Chipkonzern Qualcomm will die Einfuhr einiger iPhone-Modelle in die USA verbieten lassen. Hintergrund ist ein Patentstreit mit Hersteller Apple. Seit Januar kriselt es bereits zwischen beiden Unternehmen.

Der Chipkonzern Qualcomm eskaliert seinen Patentstreit mit Apple und will die Einfuhr einiger iPhone-Modelle in die USA verbieten lassen. In der Klage bei der US-Handelsbehörde ITC geht es um Apple-Telefone mit Kommunikationschips des Qualcomm-Konkurrenten Intel. Die Handelskommission kann bei Patentverletzungen die Einfuhr von Geräten in die USA untersagen. ...

