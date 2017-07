Gestoppte bzw. gedrehte Serien: JP Morgan Chase -0,32% auf 93,38, davor 7 Tage im Plus (7,85% Zuwachs von 86,86 auf 93,68), Chorus Clean energy +0,08% auf 12,41, davor 6 Tage ohne Veränderung , Gold +0,44% auf 1225,69, davor 6 Tage im Minus (-2,42% Verlust von 1250,61 auf 1220,31), Silber Philharmoniker 1/1 0% auf 19,25, davor 6 Tage im Minus (-4,28% Verlust von 20,11 auf 19,25), Time Warner -0,07% auf 101,5, davor 5 Tage im Plus (2,28% Zuwachs von 99,31 auf 101,57), voestalpine -0,09% auf 42,07, davor 5 Tage im Plus (5,03% Zuwachs von 40,09 auf 42,11), Puma -1,88% auf 338,95, davor 4 Tage im Plus (4,11% Zuwachs von 331,8 auf 345,45), BayWa -1,72% auf 31,635, davor 4 Tage im Plus (3,5% Zuwachs von 31,1 auf 32,19), Syngenta -1,22% auf 444, davor 4 Tage im Plus (1,47% Zuwachs von...

