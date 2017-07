Beim ersten "Düsseldorfer Terrassengespräch" des Jahres diskutierten Experten über künstliche Intelligenz und menschliche Kreativität. Wir dokumentieren hier die Diskussion.

Computersysteme, die mit künstlicher Intelligenz funktionieren, haben harmlose Namen, sie heißen Alexa, Siri oder Watson. Sie erleichtern das Leben vieler Menschen, aber sie schaffen mitunter auch Unsicherheiten. Unter dem Motto "Magic & Machine: Die Rolle menschlicher Kreativität in Zeiten von Big Data und künstlicher Intelligenz" diskutierten der Buchautor Tim Leberecht, ("Business-Romantiker"), Fabian Kienbaum, geschäftsführender Gesellschafter von Kienbaum Consultants International, sowie der Markenexperte und Geschäftsführer der Verlagsgruppe Handelsblatt, Frank Dopheide, am Mittwochabend auf der Dachterrasse des Verlagshauses in Düsseldorf. Handelsblatt-Chefreporterin Tanja Kewes führte durch das erste "Düsseldorfer Terrassengespräch" des Jahres.

Künstliche Intelligenz macht vielen Menschen Angst. Ihnen auch, Herr Leberecht?Tim Leberecht: Menschen können sich sogar in Maschinen verlieben, das hat der Spielfilm "Her" sehr schön gezeigt. Für mich ist nicht so wichtig, dass Maschinen den Menschen immer ähnlicher werden. Mir bereitet viel mehr Sorge, dass wir den Maschinen immer ähnlicher werden. Wir versuchen, mit ihnen in puncto Effizienz zu konkurrieren. Die Frage ist deshalb nicht, ob Maschinen denken lernen können, das werden sie sicherlich. Die große Frage ist, ob wir Menschen noch fühlen werden können.

Was haben Sie gefühlt, als Sie das erste Mal mit dem IBM-Supercomputer Watson kommuniziert haben, Herr Kienbaum?Fabian Kienbaum: Es war lustig. Wir haben mit Watson einen Persönlichkeitstest gemacht, er fand heraus, dass ich ein Maverick sei. Ins Deutsche übersetzt: Musterbrecher - oder Eigenbrötler. Das war interessant zu sehen, wie ich mich da wiedergefunden habe. Die Interaktion mit Watson hat Neugierde bei mir geweckt, und gleichzeitig hat der Computer damit kokettiert, dass er ein Computer ist - und das war interessant. Die Interaktion mit Watson kam mir vor wie die mit einem Menschen.Leberecht: Das Team von Watson programmiert übrigens bewusst Fehler in den Computer. Oder negative Emotionen wie Trauer. Oder einfach mal einen schlechten Tag haben. Das macht den Supercomputer menschlich.

Welchen Nutzen hat all das für uns Menschen?Frank Dopheide: Ich habe zum Beispiel Alexa, den vernetzten Lautsprecher von Amazon, ausprobiert. Die nächste Generation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...