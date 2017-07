Anlagegrundsatz 1: Für die Zukunft anlegen

Marktkommentar



Für die Zukunft anlegen

Denken Sie in Jahrzehnten statt in Jahren: Diese einfache Formel umschreibt sechs Prinzipien, die wir in unseren GRUNDSÄTZEN DES LANGFRISTIG ERFOLGREICHEN ANLEGENS aufbereitet haben. Diese Grundsätze helfen Anlegern, fokussiert zu bleiben und sich nicht vom Auf und Ab der Märkte beeinflussen zu lassen.



In Jahrzehnten statt in Jahren zu denken macht langfristig den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg beim Erreichen der persönlichen Anlageziele aus. Nutzen Sie unsere Grundsätze und lassen Sie uns gemeinsam stärkere Portfolios für den langfristigen Anlageerfolg bauen.



Dank medizinischer Fortschritte und des gesünderen Lebensstils steigt unsere Lebenserwartung kontinuierlich. Die Wahrschienlichkeit, dass ein heute 65-Jähriger das Alter von 80 oder 90 Jahren erreicht, liegt bei 66 % bzw 23 %. Ein Paar im Alter von 65 Jahren wird möglicherweise überrascht sein zu hören, dass mindestens einer von ihnen eine 50 %-ige Wahrscheinlichkeit hat, noch 25 Jahre zu leben und 90 Jahre alt wird.

