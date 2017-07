Deutsche-Bank-CEO John Cryan sagt in einem Interview mit Der Zeit: "Wir wären heute in besserer Verfassung, wenn wir das, was wir in den vergangenen zwei Jahren erledigt haben, schon vor sechs oder sieben Jahren getan hätten." Die Deutsche Bank habe sich später als andere um die Beseitigung von Problemen gekümmert. Beim Brexit soll das nicht wieder passieren.

