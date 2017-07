Wien - Das Protokoll der EZB-Zinssitzung vom 8. Juni belastete gestern deutsche Staatsanleihen und verlieh dem Euro Auftrieb, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Es zeige, dass die Währungshüter angesichts der erfreulichen Konjunkturentwicklung darüber diskutieren würden, wie man den Ausstieg aus der ultra-expansiven Geldpolitik am besten angehen solle. Einerseits sehe man wohl eine kleiner werdende Notwendigkeit für die massive geldpolitische Unterstützung, andererseits möchte man so behutsam wie möglich vorgehen, um unerwünschte Marktreaktionen zu vermeiden.

