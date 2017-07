Bonn - Die mit den überraschend hawkishen Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi in der vergangenen Woche aufgekommenen Erwartungen an einen näher rückenden Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik im Euroraum erhielten gestern mit der Veröffentlichung des Protokolls der letzten EZB-Ratssitzung neue Nahrung, so die Analysten von Postbank Research.

