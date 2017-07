Hamburg - Die Märkte für Unternehmensanleihen in Euro geben weiterhin ein Bild der Entspannung wieder, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Gemessen am iBoxx EUR Corporates würden die Kreditspreads für europäische Unternehmen bei 53,4 Basispunkten notieren. Der Gesamtindex notiere somit auf seinem tiefsten Stand seit Anfang Mai. Würden Unternehmen der Finanzwirtschaft ausgenommen, würden die Kreditspreads ein harmonisches Niveau von 48,7 Basispunkten signalisieren (Stand 04.07.2017).

