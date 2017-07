Hamburg - Für acht Handelstage in Folge ging es für die Ölpreise nach oben, die längste Aufwärtsbewegung in diesem Jahr, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die Analysten sähen das als eine technische Gegenbewegung, nachdem zuvor das Preisniveau in der Folge der OPEC-Sitzung vom Mai kräftig gefallen sei. Der Ölpreis habe jedoch nicht die psychologisch wichtige Marke von 50 US-Dollar/Barrel (Brent) erreicht, sondern sei am Mittwoch erneut abgesackt. Auslöser seien Kommentare aus Russland gewesen, dass man weitere Produktionskürzungen, wie sie bereits im Rahmen des OPEC-Deals beschlossen worden seien, nicht unterstützen würde. Aus Sicht der Analysten der HSH Nordbank AG ist die Position Russlands nachvollziehbar, allerdings brachte die Äußerung unnötige Unruhe in den Markt. An den Märkten sei bislang eine Ausweitung des Abkommens praktisch gar nicht diskutiert worden. Belastet würden die Preise zudem von einer höheren Fördermenge aus Libyen und Nigeria. Der Brent-Ölpreis notiere gegenwärtig bei 48,40 US-Dollar/Barrel.

