Tägerwilen (ots) - An ihrer Generalversammlung am 30.06.2017 hat

die Valuetainment AG die bereits seit Längerem vorbereitete

Umwandlung in eine Beteiligungsgesellschaft final beschlossen. Im

Zuge dessen wurde auch die Firma der Gesellschaft in Valueties AG

geändert. Somit steht Value in der Firma weiterhin an erster Stelle,

gefolgt von "ties", das für Verbindung und Properties steht.



Die Valueties AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich

weltweit an Unternehmen der Internet- und Medienbranche beteiligt,

welche ein hohes Wachstumspotential versprechen. Die Gesellschaft

wurde 2005 gegründet. Seit 2011 werden ihre Aktien an der Börse OTC-X

in Bern gehandelt.



Zu den Beteiligungsunternehmen gehören insbesondere die Voting

Corp. in Kalifornien (USA) sowie die Markantus AG in der Schweiz.



Originaltext: Valueties AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062490

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100062490.rss2



Kontakt:

Weitere Informationen erteilt gerne:

Valueties AG | Dept. Public Relations

Wigärtlistrasse 7, CH-8274 Tägerwilen

E-Mail: pr@valueties.com