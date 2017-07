Von Jacky Wong

SEOUL (Dow Jones)--Samsung Electronics dürfte Apple im abgelaufenen Quartal auf Platz zwei der gewinnbringendsten Technologieunternehmen verdrängt haben. Der südkoreanische Konzern meldete am Freitag, er erwarte in den drei Monaten per Ende Juni einen operativen Rekordgewinn von umgerechnet 12,1 Milliarden US-Dollar, 72 Prozent mehr als im Vorjahr.

Apple dürfte nächsten Monat einen Betriebsgewinn von 10,6 Milliarden Dollar für das jüngste Quartal melden, schätzt S&P Global Market Intelligence.

Samsung halfen vor allem die rege Nachfrage nach Speicherchips sowie die entsprechend gestiegenen Preise. Laut Morgan Stanley steht das Halbleitergeschäft für rund 60 Prozent des operativen Gewinns. Auch das im März eingeführte neue Flaggschiff, das Galaxy S8, trug zum Erfolg bei. Apple plagen indes sich verlangsamende iPhone-Verkäufe.

