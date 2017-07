Am 14. November 2017 wird im KKL in Luzern der Swiss ICT Award 2017 verliehen. Der Preis zeichnet besonders innovative, IT-basierte Produkte aus, die in der Schweiz lanciert wurden. In zwei Kategorien wurden je fünf Finalisten für die wichtige Auszeichnung der Schweizer Informatikbranche

nominiert. Die Preisverleihung folgt auf das traditionelle swissICT Symposium, das einen Mix aus Referaten, Networking und Know-How Vermittlung beinhaltet.

Die Finalisten für den Swiss ICT Award 2017 stehen fest. Die Jury hat Ende Juni 10 Finalisten nominiert. Die Finalisten kommen aus den Regionen Zürich (3), Genfersee (2), Wallis (2), der Ost- (2) und Zentralschweiz (1).

Für den Swiss ICT Award sind nominiert:

Artanim SA aus Meyrin ist mit «Real Virtuality», einer Virtual Reality Plattform, auf bestem Weg, in Hollywood den Durchbruch zu schaffen. Imito AG aus Zürich hat mit «ImitoCam» eine Instagram-ähnliche Plattform für Ärzte und Spitäler entwickelt, auf welcher ärztliche Befunde datenschutzkonform ausgetauscht werden können. Eyeware Tech SA aus Martigny hat eine 3D-Eye-Tracking-Software entwickelt, welche in der Robotik oder Automobil-Industrie, in intelligenten Häusern, im Gesundheitswesen oder der Werbung eingesetzt werden kann. Nomos Systems AG aus Zürich ist mit der universell nutzbaren IoT-Automatisierungs-Software in diesem Jahr bereits mit einem «Red Herring» ausgezeichnet worden. Nagra Vision ...

