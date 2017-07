Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Das vorsichtige Lavieren an Europas Aktienmärkten setzt sich am Freitagmorgen fort. Vor der Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag stellen sich Händler auf ein zurückhaltendes Geschäft ein. Im Konsens wird erwartet, dass die US-Wirtschaft im Juni 174.000 Stellen geschaffen hat. Der ADP-Arbeitsmarktbericht am Vortag fiel deutlich unter den Schätzungen aus, was eine negative Indikation für die Daten am Nachmittag darstellt.

Schwächere internationale Vorgaben drücken im frühen Geschäft leicht. Der DAX gibt um 0,2 Prozent auf 12.353 Punkte nach, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 3.456 Punkte nach unten. Weiter im Blick stehen die Anleihemärkte. Die Bundrendite übersprang am Donnerstag die Barriere von 50 Basispunkten (Bp), was nach Einschätzung von Analysten Aufwärtspotenzial bis auf 70 oder 80 Bp eröffnet. Der rasante Zins-Anstieg hatte die Börsen zuletzt belastet.

Aktuell rentieren Bundesanleihen bei 56 Basispunkten und damit in der Nähe der Hochs. Der Euro geht bei 1,1422 Dollar um und kann damit die Vortagesgewinne behaupten. Ein weiterer Anstieg der Bundrendite sollte tendenziell die Gemeinschaftswährung stützen.

Elliott steigt in den Stada-Übernahmekampf ein

Auf Unternehmensseite richten sich die Blicke auf Stada. Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg soll die Investmentgesellschaft Elliott des US-Finanzinvestors Paul Singer inzwischen über 5 Prozent an Stada halten. Zuletzt sah es so aus, dass die Übernahme des Generikaherstellers durch Bain und Cinven bei Neuauflage mit 66 Euro über die Bühne gehen könnte. Nun gilt dieses Szenario nicht mehr als ganz so sicher.

"Die Übernahme ist zuletzt daran gescheitert, dass die angestrebte Annahmequote um 2 Prozent verfehlt wurde", so der Händler. Da könnte das 5-Prozent-Paket von Elliott über "Deal oder No Deal" entscheiden. "Elliot dürfte sich sein Engagement bezahlen lassen", erwartet der Aktienhändler. Dies könnte bedeuten, dass der Übernahmepreis in Richtung 70 Euro steige. Stada ziehen im frühen Geschäft um 1,9 Prozent auf 64,07 Euro an.

Volvo macht bei Deutz Kasse

Die Deutz-Aktie bricht dagegen um 12,5 Prozent ein. Der schwedische Automobilhersteller Volvo hat sich von seiner 25-Prozent-Beteiligung an Deutz getrennt. Der Verkaufserlös von 1,9 Milliarden Kronen wird bei Volvo einen Kapitalgewinn von 350 Millionen Kronen zur Folge haben. Wie es im Handel heißt, werde Deutz aber auch nach dem Verkauf ein wichtiger Volvo-Lieferant bleiben.

Der Volvo-Ausstieg kommt zwar überraschend, wird aber als strategisch sinnvoll erachtet. Der Autohersteller habe erst diese Woche bekannt gegeben, dass ab 2019 jedes neue Modell mit Elektro angetrieben werde, so ein Händler. "Volvo schwenkt ganz eindeutig auf E-Mobility um". Dies dürfte in den kommenden zwei Jahren viel Geld kosten. Volvo geben im frühen Handel leicht nach.

Carrefour mit Margendruck

Die Umsatzzahlen von Carrefour für das zweite Quartal sind zwar besser als erwartet ausgefallen. Allerdings weist Bernstein darauf hin, dass sich der Einzelhändler die Zuwächse durch Sonderangebote und Preisnachlässe erkaufen musste. Carrefour steigerte die Erlöse im zweiten Quartal um 6,1 Prozent auf 21,76 Milliarden Euro. Die Konsenserwartung für den Umsatz lag bei 21,51 Milliarden Euro. Carrefour verlieren 3,9 Prozent.

Prosieben verlieren nach einer angeblichen Herabstufung durch Exane 1,4 Prozent. Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Aurelius legt dagegen um 4,8 Prozent zu. Nachdem das Unternehmen am Donnerstag kurz vor Börsenschluss den Verkauf der Getronics-Gruppe für 220 Millionen Euro vermeldet hatte, hob das Unternehmen später am Abend dann den Ausblick an. Aurelius rechnet nun mit einem EBITDA von voraussichtlich über 650 Millionen Euro statt zuvor über 500 Millionen Euro.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.455,58 -0,19 -6,48 5,02 Stoxx-50 3.111,48 -0,27 -8,29 3,35 DAX 12.353,34 -0,23 -27,91 7,60 MDAX 24.488,96 -0,28 -68,12 10,37 TecDAX 2.206,33 -0,33 -7,32 21,78 SDAX 10.777,04 -0,81 -87,95 13,21 FTSE 7.318,60 -0,25 -18,68 2,46 CAC 5.135,90 -0,32 -16,49 5,63 Bund-Future 160,50 -0,12 -1,41 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:06 Uhr Do, 17.34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1422 +0,05% 1,1415 1,1402 +8,6% EUR/JPY 129,78 -0,04% 129,83 129,21 +5,6% EUR/CHF 1,0979 +0,07% 1,0971 1,0984 +2,5% EUR/GBP 0,8812 +0,06% 0,8807 1,1368 +3,4% USD/JPY 113,64 -0,07% 113,73 113,30 -2,8% GBP/USD 1,2959 -0,01% 1,2960 1,2963 +5,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,93 45,52 -1,3% -0,59 -21,0% Brent/ICE 47,54 48,11 -1,2% -0,57 -19,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.222,15 1.225,10 -0,2% -2,96 +6,1% Silber (Spot) 15,88 16,05 -1,1% -0,17 -0,3% Platin (Spot) 904,65 912,00 -0,8% -7,35 +0,1% Kupfer-Future 0,00 2,65 0% 0 +5,3% ===

